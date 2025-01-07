  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Morgan Stanley'den metal fiyatları için yeni tahmin
Takip Et

Morgan Stanley'den metal fiyatları için yeni tahmin

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in analistleri, temel metal fiyatlarının önümüzdeki aylarda ayrışabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Morgan Stanley'den metal fiyatları için yeni tahmin
Takip Et

Morgan Stanley analistlerine göre, önümüzdeki aylarda temel metal fiyatları için karışık bir tablo var. Analistler bir notta, “2. çeyrekte bakır ve çinko fiyatlarında artış görüyoruz, nikel ve alüminyumda daha nötrüz ve kurşun konusunda temkinliyiz” yorumunu yaptı.

Analistlere göre, bakır ve çinko için, konsantre arzındaki sıkışıklığın rafine metal üretimini sınırlaması bekleniyor. Nikelde ise arz görünümü Endonezya'daki politikalara bağlı. Değerşendirmede bu piyasada, “ek kotalar görmezsek denge anlamlı ölçüde sıkılaşabilir” ifadelerine yer verildi.

Kurşun piyasasının geçen yılki muhtemel fazlasının ardından 2025'te de fazla vereceği tahmin ediliyor.

Demir fiyatları Çin hayal kırıklığıyla düştüDemir fiyatları Çin hayal kırıklığıyla düştüEmtia Haberleri

 

Emtia Haberleri
Demir fiyatları Çin hayal kırıklığıyla düştü
Demir fiyatları Çin hayal kırıklığıyla düştü
Emtiada düşüş, altında yükseliş bekleniyor
Emtiada düşüş, altında yükseliş bekleniyor
Trump’ın haberi yalanlandı metaller düştü
Trump’ın haberi yalanlandı metaller düştü
2025'te ham petrol fiyatları gerileyebilir!
2025'te ham petrol fiyatları gerileyebilir!
Demir cevheri bir ayın en düşük seviyesine geriledi
Demir cevheri bir ayın en düşük seviyesine geriledi
İklim krizi en çok petrol limanlarını vuracak!
İklim krizi en çok petrol limanlarını vuracak!