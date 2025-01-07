Morgan Stanley'den metal fiyatları için yeni tahmin

Morgan Stanley analistlerine göre, önümüzdeki aylarda temel metal fiyatları için karışık bir tablo var. Analistler bir notta, “2. çeyrekte bakır ve çinko fiyatlarında artış görüyoruz, nikel ve alüminyumda daha nötrüz ve kurşun konusunda temkinliyiz” yorumunu yaptı.

Analistlere göre, bakır ve çinko için, konsantre arzındaki sıkışıklığın rafine metal üretimini sınırlaması bekleniyor. Nikelde ise arz görünümü Endonezya'daki politikalara bağlı. Değerşendirmede bu piyasada, “ek kotalar görmezsek denge anlamlı ölçüde sıkılaşabilir” ifadelerine yer verildi.

Kurşun piyasasının geçen yılki muhtemel fazlasının ardından 2025'te de fazla vereceği tahmin ediliyor.