Morgan Stanley’den petrol fiyatı için sert revizyon

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Morgan Stanley, Orta Doğu'da petrol arzının beklenenden daha yavaş toparlanmasının küresel piyasayı gelecek yılın ilerleyen dönemlerine kadar arz açığında tutacağını belirterek Brent petrol tahminlerini sert şekilde yukarı revize etti.

Banka, pazar günü tarihli raporunda Brent petrolün 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 90 dolar/varil seviyesinde seyretmesini, dördüncü çeyrekte ise yaklaşık 100 dolara yükselmesini beklediğini aktardı.

Morgan Stanley, Brent'in 2027'nin ilk çeyreğinde ortalama 95 dolara, ikinci çeyreğinde ise 90 dolara gerilemesini öngördü.

Yeni tahminler, bankanın daha önce söz konusu dört çeyreğin tamamı için yaklaşık 75 dolar seviyesinde olan Brent varsayımına kıyasla belirgin bir yukarı yönlü revizyona işaret ediyor.