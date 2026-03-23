Morgan Stanley’den petrol uyarısı: Kritik seviye Asya büyümesini tehdit ediyor!
Morgan Stanley, petrolün 120 dolara çıkması halinde Asya'da büyüme için ciddi riskler oluşabileceğini öngördü.
Morgan Stanley analistleri, petrol fiyatlarının 120 dolar/varil seviyesine yükselmesi halinde Asya ekonomilerinin büyümesi için anlamlı riskler doğacağını belirtti. Araştırma notunda, petrol fiyatlarında kalıcı 10 dolarlık artışın Asya’nın GSYH büyümesini doğrudan 20–30 baz puan aşağı çekeceği ifade edildi.
Analistler, fiyatların 120 dolara çıkması durumunda Asya’nın petrol ve gaz yükünün GSYH’nin yüzde 6,3’üne ulaşacağını kaydetti. Çatışmanın uzaması ve emtia fiyatlarının yüksek kalması halinde, politika yapıcıların kullanabileceği tamponların da aşınacağı uyarısı yapıldı.
Notta, Filipinler, Endonezya, Hindistan ve Kore merkez bankalarının çatışmanın sürmesi halinde 2026’nın üçüncü çeyreğinin sonlarından veya dördüncü çeyrekte faiz artırımlarına gitmek zorunda kalabileceği belirtildi.