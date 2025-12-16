Morgan Stanley'den temel metal fiyatları için 2026 tahmini

Morgan Stanley’e göre bakırda 2025 yılı için 260 bin ton, 2026 yılı için ise 600 bin tonluk arz açığı oluşacak. Banka, bu durumun piyasada yeni arz kesintileri için oldukça sınırlı bir alan bıraktığını belirtti.

Alüminyum fiyatlarının 2026 yılının ikinci çeyreğinde ton başına 3.250 dolara ulaşması bekleniyor.

Çinko fiyatlarının 2026'da ton başına 2.900 dolara hafif bir düşüş göstermesi öngörülürken, nikel fiyatlarının arzla benzer bir hızda büyüyen talep nedeniyle ton başına 15.500 dolara doğru gerilemesi bekleniyor.

Kurşun için Morgan Stanley, yüksek LME stoklarının bir fazlalığa işaret etmesi nedeniyle ortalama fiyatın ton başına 2.000 doların biraz üzerinde olacağını öngörüyor.

Bankanın beklentilerine göre, bakır için 2025'te 260.000 tonluk ve 2026'da 600.000 tonluk bir açık öngörülüyor. Bu durum, daha fazla arz kesintisine yönelik çok az alan bırakıyor.