Moskova Borsası’ndaki değerli metal işlem hacmi üç kattan fazla arttı

Moskova Borsası’ndaki (MOEX) değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin 2025’te önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 38 milyar dolar) geçtiği bildirildi.

MOEX’ten yapılan yazılı açıklamada, borsada geçen yıl değerli metaller piyasasında yapılan işlemlerdeki artışa dair değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu dönemde, spot altın işlem hacminin yüzde 160 artarak 1,2 trilyon ruble veya 318 tona ulaştığına işaret edilen açıklamada, spot gümüş işlem hacminin de yüzde 44,6 artarak 52 milyar ruble veya 365 tona çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, platin işlem hacminin 5,9 milyar ruble veya 1,6 ton, paladyum işlem hacminin de 5,4 milyar ruble veya 1,6 ton seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi geçtiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOEX Döviz ve Değerli Metaller Piyasaları Direktörü Arina Kostryukova, Rusya’da söz konusu yatırım enstrümanlarına ilginin arttığını vurgulayarak, “Değerli metallerin doğrudan yatırım araçları aracılığıyla satın alınması, sermayenin korunması ve büyütülmesi ile sistemik risklerden korunmaya yönelik akıllı bir stratejinin parçasıdır.” ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin finans alanında geniş yaptırımlar uyguladığı Rusya’da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra kripto para birimleri gibi yüksek riskli araçlara da ilgi artmıştı.