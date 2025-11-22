Nadir toprak elementleri sonrası ABD, Türkiye’den hangi madeni istiyor?

Çin ile yapılan anlaşmalar sonrası ABD’nin Türkiye ile nadir toprak elementleri konusundaki gelişmeler madenler üzerinden sürüyor.

Reuters’ın haberine göre, Türkiye’nin birinci oyuncu olduğunu bor minerallerinin ulusal arz güvenliği için önemi, yerine ürün bulmanın zorluğu ve üretimin az sayıda ülkede olmasıyla ABD’li kurumlar yakın dönemde bor madenini kritik mineraller listesine ekledi.

Eti Maden pazar lideri

Türkiye, geniş bor minerallerine sahip bir ülke olurken, katma değeri yüksek bor ürünlerinin sayısını artırmaya çalışan Eti Maden, faaliyet raporundaki verilere göre, geçen yıl dünya bor pazarından yüzde 61 pay alarak pazar lideri oldu. Şirket geçen yıl 2.5 milyon ton ürün karşılığında 1.3 milyar dolar satış geliri elde etti.

ABD’li şirket destek arıyor

5E'nin CEO'su Paul Weibel, pilot üretim tesisi yatırımına 20 milyon dolar devlet desteği almak için ABD'nin Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

ABD, Çin ve diğer büyük üreticilerle yaşanılan ticaret gerilimi nedeniyle ülke içinde madenciliği hızlandıracak ve ürün saflaştırmayı hızlandıracak adımlar attı.

Bor madeni nerelerde kullanılıyor?

Bor, nükleer enerji, rüzgâr türbinleri, özel cam tipleri, seramik, ileri yalıtım, gübre, temizlik kimyasalı ve petrol ve gaz sondajlarında katkı maddesi olarak kullanılıyor. Bu nedenle, enerji dönüşümünde rol alan sektörler ve geleneksel endüstriler için önemli bir mineral konumunda bulunuyor.

ABD'nin büyük bor rezervleri olsa da ülkede endüstrilerin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli işleme ve zenginleştirme tesisleri bulunmuyor. ABD'li yetkililer, bir süredir nihai tüketime yönelik işleme süreçlerinin çoğuna Çin'in hâkim olduğunu belirterek, Pekin'in stratejik bir darboğaz yaratabileceğine dikkat çekiyorlar.

Dünyadaki diğer üreticiler kimler?

Küresel arz ise az sayıda şirketin elinde bulunuyor. Eti Maden'in yanı sıra büyük üreticiler arasında Rio Tinto'nun Kaliforniya'daki iştiraki bulunuyor.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyor ve ulusal güvenlik, uzay keşfi, nükleer füzyon, yenilenebilir enerji, ilaç, nanoteknoloji ve süper bilgisayar alanlarında faaliyet gösteriyor.