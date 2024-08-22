Navlun fiyatlarındaki düşüş beşinci haftaya taşındı

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 22 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 2 azaldı. Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 5 bin 428 dolardan 5 bin 319 dolara indi. Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 201 oldu.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların yüzde 274 yukarısında

emtia/navlun-fiyatlari-dusse-de-pandemi-oncesinin-37-kati-h3185" target="_blank" rel="noopener">CNBC-e’nin haberine göre Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 4 bin 77 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 803 doların bin 273 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor. Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların yüzde 274 yukarısında, pandemi dönemi gördüğü 10 bin 377 doların ise yüzde 49 aşağısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 4 düşerken, Rotterdam-Shanghai hattında sınırlı bir düşüş yaşandı. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 7.756 dolardan 7.429 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 629 dolardan 627 dolara indi.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 2 artışla 6 bin 303 dolardan 6 bin 401 dolara çıkarken, Los Angeles-Shanghai hattı küçük bir artışla 707 dolardan 710 dolara yükseldi.