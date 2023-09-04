Nikel 4 ayın zirvesine göz kırptı

Şanghay'da nikel, yükselen cevher fiyatları ve güçlü mevsimsel talebin ortasında, Endonezya'dan gelen arzın daralması nedeniyle yaklaşık %5 artışla dört ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli nikel kontratı, %4,8 artarak 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve TSİ 04.55'te 170.340 yuan/tondan (23.423,13 dolar) işlem gördü.

Çin'e en büyük nikel ürünleri ihracatçısı olan Endonezya, yakın zamanda madencilik kotalarını aaçıklamayı erteledi, bu da fiyatların yükselmesine ve nikel cevheri arzının daralmasına neden oldu.

Bu arada güçlü dolar piyasa üzerinde baskı yarattı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli nikel %1,1 kayıpla 20.850 dolar/tona geriledi.

Analistlere göre yatırımcılar şimdi daha fazla yön için hafta sonua doğru açıklanacak ABD'deki önemli hizmetler ile Çin ticaret ve enflasyon verilerini hafta sonuna takip edecek.

LME'de bakır bakır %0,2 düşüşle 8.480 dolar/tona geriledi.SHFE'de ise bakır %0,1 artışla 69.560 yuan/tona yükseldi.