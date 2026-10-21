Nikel fiyatlarında yükseliş dördüncü gününde

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Bloomberg'in haberine göre, nikel fiyatları çarşamba günü yüzde 2'ye kadar yükselerek ton başına 16 bin dolara yaklaştı.

Geçen perşembe günü dokuz ayın en düşük seviyesine gerileyen metal, sonraki dört işlem gününde toparlanma kaydetti.

Şanghay saatiyle öğle saatlerinde LME'de nikelin ton fiyatı yüzde 1,7 artışla 15.925 dolardan işlem gördü. Böylece nikelin yıl başından bu yana kaybı yaklaşık yüzde 4'e geriledi.

Çinli üreticiler Endonezya'da üretim kesintisini görüşecek

Endonezya'da faaliyet gösteren büyük Çinli nikel üreticilerinin yöneticilerinin bu hafta üretimin azaltılmasını görüşmek üzere bir araya gelmeyi planladıkları bildirildi.

Görüşmelerin, batarya üretiminde kullanılan önemli ham maddeleri sağlayan tesisleri de kapsaması bekleniyor.

Üreticiler ağustos ayında da kesinti konusunda anlaşmaya çalışmış ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Piyasanın odağında kesintilerin büyüklüğü var

Shuohe Asset Management analisti Gao Yin, piyasaların özellikle üretim kesintilerinin ne kadar büyük olacağına odaklandığını belirtti.

Gao, piyasada konuşulan kesinti miktarlarının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Endonezya'da üretim maliyetleri yükseliyor

Endonezya'daki nikel üreticileri, zayıf fiyatlar ve artan üretim maliyetleriyle karşı karşıya bulunuyor. Madencilik kotalarının sıkılaştırılması da nikel cevheri arzını kısıtlıyor.

Küresel nikel üretiminde belirleyici konumda bulunan Endonezya'daki olası üretim değişiklikleri, metalin arz görünümü açısından önem taşıyor.

Nikelde yükseliş sürerken, Londra Metal Borsasında diğer metaller yatay veya sınırlı artışla işlem gördü.