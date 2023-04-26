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Nikelde, talep de, üretim de yukarı yönlü

Uluslararası Nikel Çalışma Grubu, 2023'te küresel nikel talebinin 3,13 milyon tona, üretiminin ise 3,37 milyon tona yükseleceğini öngördü.

Haber Merkezi
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Uluslararası Nikel Çalışma Grubu (INSG), küresel nikel talebinin 2022'deki 2,96 milyon tondan 2023'te 3,13 milyon tona yükselmesini beklediğini açıkladı. Lizbon merkezli grup ayrıca, küresel nikel üretiminin de 2022'deki 3,06 milyon tondan 2023'te 3,37 milyon tona çıkacağını öngördü.

Nikel, otomotiv, inşaat ve elektrikli cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılan stratejik bir metaldir. Bununla birlikte INSG tarafından yapılan tahminler, nikel üreticilerinin üretimi artırarak talep artışına cevap verebileceğini gösteriyor.