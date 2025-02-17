Novak: OPEC+ arz artışını ertelemeyi düşünmüyor

Bloomberg News ismi açıklanmayan delegelere dayandırdığı haberinde, OPEC+'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın fiyatları düşürme çağrılarına rağmen Nisan ayında başlayacak bir dizi aylık arz artışını ertelemeyi düşündüğünü öne sürmüştü.

Görüşmeler özel olduğu için adının açıklanmasını istemeyen delegelerden biri, küresel petrol piyasalarının şu anda üretimi canlandırmak için çok kırılgan olduğunu söyledi. Bir diğeri ise henüz bir karar alınmadığını ve grubun nasıl ilerleyeceği konusunda bölündüğünü belirtti.

Günde 120.000 varillik mütevazı artışın ertelenmesi, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başını çektiği ittifakın 2022'den bu yana durdurulan üretimi canlandırma planlarını dördüncü kez ertelemesi anlamına geliyor. Halihazırda 2026 sonuna kadar aylık artışlarla günde toplam 2.2 milyon varil üretimin yeniden sağlanması hedefleniyor.