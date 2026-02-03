Ocakta gümüş ETF’lerine rekor giriş yaşandı

Vanda Research verilerine göre ocak ayında bireysel yatırımcıların ilgisiyle gümüş borsa yatırım fonlarına (ETF) 1 milyar dolarlık rekor giriş gerçekleşti. Özellikle Asya’da yoğunlaşan bireysel yatırımcı talebi, gümüş fiyatlarında sert bir yükselişi tetikledi.

Ancak bu yükseliş kısa sürdü. Gümüş, geçen perşembe ons başına 120 doların üzerindeki zirvesinden sadece üç gün içinde yüzde 30’dan fazla değer kaybederek sert bir düşüş yaşadı.

Dün 71,37 doların görülmesinin ardından düşüşe tepki vermeye başlayan gümüş, sabah saatlerinde yüzde 5 artışla 84,12 dolardan işlem gördü.

Rhona O’Connell, yaşanan süreci "olması beklenen bir kaza" olarak nitelendirirken, Trevor Yates kaldıraçlı gümüş ETF’lerindeki işlemlerin büyük bölümünün perakende yatırımcılar tarafından yapıldığını belirtti.

Eloise Goulder ise sosyal medyada gümüşe yönelik paylaşımların son beş yıl ortalamasının 20 katına çıktığına dikkat çekti. Çin’de artan teminat gereklilikleri ve Ay Yeni Yılı dönemi öncesinde görülen mevsimsel satışların da sert geri çekilmeyi hızlandıran faktörler arasında yer aldığı ifade edildi.