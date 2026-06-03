OECD: Orta Doğu’daki çatışma enerji ve emtia fiyatlarını sert yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel enerji arzı ve ticareti üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

OECD'nin Haziran 2026 tarihli Ekonomik Görünüm raporunda yer alan senaryoya göre, Körfez bölgesindeki enerji üretimi ve ticaretinde yaşanan aksamaların geçici kalması ve 2026 yılının ortalarından itibaren kademeli olarak normale dönmesi varsayılıyor. Buna rağmen çatışmaların emtia fiyatları üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğu görülüyor.

OECD verilerine göre, 27 Şubat-21 Mayıs 2026 döneminde en sert fiyat artışı yüzde 80,8 ile Asya doğal gazında yaşandı. Doğal gazı yüzde 54,5 ile polipropilen ve yüzde 54,3 ile polietilen takip etti.

Enerji ürünlerinde Avrupa doğal gazı yüzde 43,2, metanol yüzde 42,6 ve ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 37,9 yükseldi. Brent petrol fiyatındaki artış ise yüzde 30 olarak hesaplandı.

Tarım ve sanayi emtialarında da yükseliş dikkat çekti. Kükürt yüzde 35,6, üre yüzde 25, fosfat yüzde 24 ve alüminyum yüzde 18,6 değer kazandı. Kömür fiyatları yüzde 18,2 artarken, buğdaydaki yükseliş yüzde 6,6 seviyesinde kaldı.

Baz metaller tarafında da bakır fiyatları aynı dönemde yüzde 1,3 yükselirken, çinko yüzde 5,7 ve nikel yüzde 6,2 artış gösterdi. Fiyatı gerileyen tek ürün ise yüzde 1,9 düşüşle mısır oldu.

OECD, çatışmaların enerji arzı ve ticaret yolları üzerindeki etkilerinin sürmesi halinde küresel enflasyon baskılarının güçlenebileceği ve ekonomik büyüme üzerinde aşağı yönlü risklerin artabileceği uyarısında bulundu.