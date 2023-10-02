Ons altın 7 ayın dibinde

Fed'in faiz artırımına devam edeceği beklentileriyle ABD dolarının, kur sepeti karşısında 10 ayın zirvelerine çıkması, ABD Hazine kağıdı getirilerinin 16 yılın zirvelerine yükselmesinin etkisiyle ons altın 7 ayın en düşük seviyesine indi.

Ons altın bu sabah 1842,84 dolar seviyesini test etti. Bu seviyeler en son 10 Mart tarihinde görülmüştü. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,27 düşüşle 1343,59 dolar seviyesinde.

Tastylive yöneticisi Ilya Spivak, "ABD'den gelen veriler giderek yumuşuyor ve ABD Merkez Bankası'nın sıkışıklığı giderek daha fazla yerde kendini göstermeye başlıyor. Veriler bu hafta zayıf görünmeye başlarsa, altın bir dip yapma girişiminde bulunabilir" dedi.

Analistler, ons altın için bugün destek seviyesi olarak 1839 doları gösteriyorlar, buranın kırılması halinde 1821 dolar seviyesinin test edilebileceğini vurguluyorlar.

Bugün için direnç ise 1852-1860 dolar aralığında.