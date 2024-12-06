OPEC+ kararı sonrası petrol fiyatlarında düşüş

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun planlanan arz artışlarını ertelemesi ve derin üretim kesintilerini 2026 sonuna kadar uzatmasının ardından zayıf talebe odaklanarak düştü.

Brent ham petrolü 8 sent veya yüzde 0,11 düşerek varil başına 72,01 dolara geriledi. ABD Batı Teksas ham petrolü 2 sent veya yüzde 0,03 düşerek varil başına 68,28 dolara geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri perşembe günü petrol üretim artışlarının başlangıcını Nisan ayına kadar üç ay erteledi ve kesintilerin tamamen çözülmesini 2026 sonuna kadar bir yıl uzattı. OPEC+ olarak bilinen ve dünya petrol üretiminin yaklaşık yarısından sorumlu olan grup, Ekim 2024'ten itibaren kesintileri çözmeye başlamayı planlıyordu, ancak küresel talepteki yavaşlama -özellikle Çin'de- ve başka yerlerde artan üretim, planı birkaç kez ertelemeye zorladı.

Rystad Energy petrol analiz müdürü Mukesh Sahdev, "Duyuru, grubun hem potansiyel bir arz bolluğundan hem de üye ülkeler arasında üretim hedeflerine uyulmamasından endişe duyduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Barclays'in enerji analisti Amarpreet Singh de arz kesintisi uzatmalarının net sonucunun Barclays'in gelecek yıl için 900.000 varillik petrol fazlası beklentisinde günlük 500.000 varillik bir azalma olduğunu söyledi. Singh, "Anlık fiyat tepkisi sessiz kaldı, muhtemelen piyasa katılımcıları arasında bunun zayıf talebe karşı koymak için yeterli olacağına dair sınırlı coşkuyu yansıtıyor, bu nedenle talep görünümünde bir iyileşme için bekleme oyunu devam ediyor" dedi.