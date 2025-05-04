OPEC+ petrol üretim artışlarını daha da hızlandıracak

OPEC+ Nisan ayında zayıf fiyatlara ve talebe rağmen kesintilerin beklenenden daha hızlı bir şekilde gevşetilmesi konusunda anlaşarak petrol piyasasını şok etti. Kaynaklar, bu hamlenin OPEC+ lideri Suudi Arabistan tarafından kotalara uymayan bazı üyeleri cezalandırmak için tasarlandığınıPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya gibi müttefikleri içeren grup, Cumartesi günü Haziran ayı için bir başka büyük üretim artışı üzerinde anlaşarak Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında piyasaya sürmeyi planladığı toplam miktarı yaklaşık 1 milyon varile çıkardı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi beş OPEC+ kaynağı, isimlerinin gizli kalması koşuluyla yaptıkları açıklamada, OPEC+'nın bu eğilimi sürdüreceğini ve muhtemelen Haziran ayında Temmuz ayında 411,000 varil daha üretim yapılması konusunda anlaşmaya varacaklarını söyledi.