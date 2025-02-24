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OPEC+ petrol üretiminde fren: S&P Global artış beklemiyor

S&P Global'den Shin Kim'e göre, OPEC+ bu yıl petrol üretimini artırmayabilir. Küresel arz-talep dengesi ve politik baskılar, üretim artışına engel oluşturuyor. Kim, "OPEC için piyasa istikrarı öncelik, ek variller için alan yok" dedi.

Haber Merkezi
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OPEC+ petrol üretiminde fren: S&P Global artış beklemiyor
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S&P Global Commodity Insights Altview Başkanı Shin Kim, OPEC+'nın mevcut piyasa dinamikleri nedeniyle bu yıl petrol üretimini artırmasının beklenmediğini söyledi.

OPEC ve müttefikleri, ABD Başkanı Trump'ın fiyatları düşürme çağrılarına rağmen, Nisan ayından itibaren üretimi kademeli olarak artırma planlarını sürdürüp sürdürmeyeceklerine yakında karar verecek.

OPEC+ üyelerinin mali gerekliliklerine de değinen Kim, “Evet çok fazla politika var, evet çok fazla baskı var. Ancak özellikle de ABD dışındaki OPEC+ dışı üretimin artması ışığında, yeni variller için daha fazla yer yok. OPEC tarihsel olarak istikrarlı bir piyasaya öncelik vermiştir ve istikrarı korumak şu anda daha fazla varil eklemekten kaçınmak anlamına geliyor" dedi.

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