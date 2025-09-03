OPEC+ petrol üretimini daha da artırmayı değerlendirecek

Dünya petrolünün yaklaşık yarısını pompalayan OPEC+ tarafından atılacak böyle bir adım, 1,65 milyon varil/gün veya küresel talebin %1,6'sı kadar olan ikinci bir üretim kesintisi katmanını, planlanandan bir yıldan fazla erken geri almaya başlayacağı anlamına geliyor.

Sekiz OPEC+ ülkesi, Ekim ayı üretimini kararlaştırmak üzere pazar günü çevrimiçi bir toplantı yapacak.

Bazı analistler ve bir OPEC+ kaynağına göre, OPEC+'ın Ekim ayı için artışları durdurma ihtimali de bulunuyor. OPEC+ kaynağı, nihai bir kararın henüz verilmediğini belirtti.