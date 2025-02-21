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OPEC+ planlanan üretim artışını erteleyebilir

ANZ analistlerine göre, OPEC’in üretim kesintilerini bozmadan durdurması giderek zorlaşıyor. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle arz artışının ertelenmesi beklenirken, petrol fiyatları zayıflayan doların desteğiyle yükseliş eğiliminde.

Haber Merkezi
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OPEC+ planlanan üretim artışını erteleyebilir
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ANZ Group Holdings analistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari, "OPEC'in petrol piyasasını bozmadan üretim kesintilerini aşamalı olarak durdurma kabiliyeti giderek zorlaşıyor" dedi.

Analistler, ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ve petrol fiyatlarını destekleme ihtiyacı göz önüne alındığında, OPEC'in artırımı geciktireceğini düşündüklerini ifade ettiler.

Petrol, artan arz belirsizliği ve zayıflayan ABD dolarının desteğiyle ocak başından bu yana en büyük haftalık kazancı gerçekleştirmeye yönelmiş durumda.

ICE'de vadeli Brent petrolü bu sabah 76,48 dolarda, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 72,48 dolarda yatay seyir izliyorlar.

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