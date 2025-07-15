OPEC ülkelerinde petrol üretimi haziranda arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), üye ülkelerde günlük ham petrol üretiminin haziran ayında bir önceki aya 220 bin gün/varil arttığını bildirdi.

OPEC'in ForInvest Haber ile paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, söz konusu ayda üretim 27 milyon 16 bin gün/varilden 27 milyon 235 bin gün/varile çıktı.

Söz konusu ayda OPEC dışı üreticilerde üretim 129 bin varil/gün artarak 14 milyon 194 bin varil/gün seviyesinden 14 milyon 323 bin varil/güne yükseldi.

Böylece, OPEC üyeleri ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimi 349 bin varil/gün artarak 41 milyon 210 bin varil/günden 41 milyon 559 bin varil/güne geldi.

En büyük petrol üretici ülkelerinden Suudi Arabistan'ın üretimi 173 bin varil/gün, Rusya'nın üretimi 41 bin varil/gün artarken, Irak'ın üretimi 11 bin varil/gün artarken, İran'ın üretimi 62 bin varil/gün azaldı.

OPEC, global büyüme beklentisini değiştirmedi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin büyüme beklentisinde değişikliği gitmedi.

OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporunda, global büyüme beklentilerine de yer verildi.

OPEC, global büyüme beklentisini 2025 yılı için yüzde 2,9 ve 2026 yılı için yüzde 3,1 olan beklentilerini korudu.

Kurum, ABD için bu yıl yüzde 1,7, gelecek yıl yüzde 2,1, Euro Bölgesi için bu yıl yüzde 1,0, gelecek yıl yüzde 1,1 ve Çin için bu yıl yüzde 4,6, gelecek yıl yüzde 4,5 olan beklentilerini de sabit tuttu.