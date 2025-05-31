OPEC+ üyesi 8 ülke temmuzda 411 bin varil üretim artışına gidecek

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 OPEC+ ülkesinin piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi toplandığı belirtildi.

Küresel ekonomik görünümün istikrarlı seyretmesi ve düşük petrol stoklarının sağlıklı piyasa temellerine işaret etmesi doğrultusunda, grubun üretim artışının 5 Aralık 2024 tarihinde alınan karara dayandığı ifade edildi.

Buna göre söz konusu ülkeler, 1 Nisan itibarıyla daha önce uygulamaya koyduğu günlük 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerini kademeli ve esnek biçimde sonlandırma sürecinin bir parçası olarak, temmuzda bir önceki aya göre günlük 411 bin varil üretim artışına gidecek.

Günlük 411 bin varillik artışın 3 aylık kademeli artışın toplamına karşılık geldiğine işaret edilen açıklamada, grubun söz konusu artışları piyasa koşullarına bağlı olarak durdurulabileceği veya tersine çevrilebileceği kaydedildi.

Grubun ağustos ayı üretim seviyesini belirleyeceği bir sonraki toplantısı 6 Temmuz'da yapılacak.