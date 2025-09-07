OPEC+ üyesi ülkeler prensipte anlaştı: Petrol fiyatları nasıl etkilenecek?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+, fiyatları korumak yerine pazar payı peşinde koşarak, gelecek ay üretimi tekrar artırma konusunda prensipte anlaştı.

Grubun, bugün yapılacak görüntülü görüşmede yaklaşık 137 bin varillik bir eklemeyi onaylaması ve böylece günlük 1,66 milyon varillik kesintilerin geri dönmesi bekleniyor.

OPEC+ kaynakları, küresel talepteki olası yavaşlama nedeniyle bugün petrol üretimini artırmasına rağmen, Ekim ayında yapılacak artışın son aylara göre daha az olabileceğini belirtiyor. Grup, mevcut stratejisi doğrultusunda fiyatları dengelemek amacıyla üretim kesintilerini tersine çeviriyor.

Daha önceki üretim artışlarına rağmen, Batı'nın Rusya ve İran'a uyguladığı yaptırımlar gibi jeopolitik faktörlerin etkisiyle petrol fiyatları varil başına 66 dolar civarında seyretmeye devam ediyor; Brent ham petrolü cuma günü 65,50 dolardan kapandı. Ancak, çoğu üyenin üretim kapasitesine yakın pompalaması nedeniyle bu artışların etkinliği sınırlı kalıyor ve yalnızca Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin pazara daha fazla petrol arz edebilecek alanı bulunuyor.