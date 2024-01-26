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OPEC+'ın petrol politikasına karar vermesi beklenmiyor

OPEC+'ın 1 Şubat'ta yapacağı toplantıda nisan ayı ve sonrası için petrol üretim seviyelerine karar vermesi beklenmiyor.

Haber Merkezi
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OPEC+'ın petrol politikasına karar vermesi beklenmiyor
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OPEC+ kaynakları, OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin 1 Şubat'ta yapacağı toplantıda nisan ayı ve sonrası için petrol üretim seviyelerine karar vermesini beklemiyor.

1 Şubat'ta yapılacak toplantının üretim politikası konusunda karar almak için çok erken olacağını savunan kaynaklar, OPEC+'nın muhtemelen önümüzdeki haftalarda karar vereceğini ifade etti.

OPEC+ kaynaklarından biri, Komitenin toplantı sırasında esas olarak grubun üretim seviyelerini tartışacağını belirtirken, "Bir sonraki JMMC toplantısında herhangi bir öneri olmayacak" dedi.

Kaynak, OPEC+ gönüllü petrol üretim kesintilerinin bir kısmının Nisan ayına uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın muhtemelen Şubat ayı sonunda alınacağını sözlerine ekledi.

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