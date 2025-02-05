OPEC'in petrol üretimi azaldı

Ankete göre, OPEC geçen ay günlük 26,53 milyon varil petrol pompalarken, üretim Aralık ayının revize edilmiş toplamına göre 50.000 varil azaldı.

Ocak ayında üretimde büyük düşüşler Nijerya ve İran'dan geldi. Nijerya'nın üretimi 60.000 varil azaldı ve İran'ın üretimi de 60.000 varil gediledi.

Ankete göre OPEC'in en büyük iki üreticisi Suudi Arabistan ve Irak'ta üretim bir miktar düştü.

Ankete göre, OPEC'teki en büyük artış 90.000 varil/gün ile BAE'den geldi.