OPEC+'nın ham petrol üretimi 7,70 milyon varil düştü

OPEC üyelerinin ham petrol üretimi Mart ayında aylık bazda günlük 7,88 milyon varil düşerek 20,79 milyon varile indi. En sert düşüş Irak'ta günlük 2,56 milyon varil, Suudi Arabistan'da günlük 2,31 milyon varil ve Kuveyt'te günlük 1,37 milyon varil olarak gerçekleşti. BAE üretimi günlük 1,53 milyon varil azalırken İran'ın üretimi 182.000 varil geriledi. Venezuela ve Nijerya ise sırasıyla günlük 79.000 ve 22.000 varillik artışla öne çıkan istisnalar arasında yer aldı.

OPEC+ dışı ülkelerin sıvı yakıt üretiminin 2026'da günlük 0,6 milyon varil artarak ortalama günlük 54,8 milyon varile ulaşması öngörülüyor. ABD, Brezilya, Kanada ve Arjantin büyümenin ana itici güçleri olarak öne çıkıyor. 2027'de ise üretimin günlük 0,6 milyon varil daha artarak 55,4 milyon varile yükselmesi bekleniyor.

OPEC+ NGP ve geleneksel olmayan sıvı yakıt üretiminin 2026'da günlük 0,1 milyon varil artışla 8,8 milyon varile, 2027'de ise yine 0,1 milyon varil artışla 8,9 milyon varile ulaşması tahmin ediliyor.