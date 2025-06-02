OPEC+'nın üretim artırımı kararına rağmen petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, OPEC+'nın mayıs ve haziranda olduğu gibi temmuz ayında üretimi 411 bin varil/gün artırmaya karar vermesinin ardından varil başına 1,5 dolardan fazla yükseldi.

Fiyatların yükselmesinde OPEC+'nın daha büyük bir artırım yapabileceği endişelerinin ortadan kalkması etkili oldu.

ICE'de Brent petrolü bu sabah yükzde 2,48 artıyla 64,34 dolardan, Batı Teksas petrolü yüzde 2,91 artışla 62,56 dolardan işlem görüyor.

Petrol tüccarları, 411.000 varillik üretim artışının Brent ve WTI vadeli işlemlerinde zaten fiyatlandırıldığını söyledi.

Commonwealth Bank of Australia, “Başlıktaki gerekçe, Irak ve Kazakistan gibi ısrarla taahhüt ettikleri kotaların üzerinde üretim yapan OPEC+ üyelerini cezalandırmaya odaklandı” dedi.

Goldman Sachs analistleri OPEC+'nın ağustos ayında 0,41 milyon varillik son bir üretim artışı yapacağını öngörüyor.

Banka pazar günü yayınladığı bir notta, “Nispeten sıkı spot petrol temelleri, sert küresel faaliyet verilerindeki atımlar ve petrol talebine mevsimsel yaz desteği, beklenen talep yavaşlamasının 6 Temmuz'da Ağustos üretim seviyelerine karar verirken üretimi artırmayı durduracak kadar keskin olmayacağına işaret ediyor,” dedi.

Bu arada analistler, ABD yakıt stoklarının düşük seviyelerinin, ortalamanın üzerinde bir kasırga sezonu beklentileri öncesinde arz endişelerini artırdığını söyledi.

ANZ analistleri bir notta, “Daha cesaret verici olan, ABD sürüş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen benzin zımni talebindeki büyük artıştı,” dedi ve yaklaşık 1 milyon varillik artışın son üç yıldaki üçüncü en yüksek haftalık artış olduğunu ekledi.