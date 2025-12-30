OPEC+’tan petrol arzına fren

OPEC+'ın bu hafta sonu yapacağı toplantıda planlanan üretim duraklamasını sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Küresel petrol arz fazlasının artan işaretleri arasında üç delegenin Bloomberg News'a verdiği bilgilere göre, bu yönde bir karar alınacak.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın önderlik ettiği kilit üyeler, 4 Ocak'ta aylık video konferans düzenleyecek ve bu yılın başlarında üretimi hızla canlandırdıktan sonra ilk çeyrekte daha fazla arz artışını durdurma kararını gözden geçirecek. Koalisyon ilk kez Kasım ayında aldığı bu kararı, bu ayın başındaki toplantıda da teyit etmişti.

Özel görüşmeleri tartışma konusunda kimliklerinin açıklanmamasını isteyen delegelere göre, politikanın bu kez de muhtemelen onaylanacağı belirtildi.

Ham petrol vadeli işlemleri bu yıl yüzde 17 değer kaybetti ve 2020 pandemisi sonrasındaki en büyük yıllık düşüşe doğru ilerliyor. Hem OPEC+ hem de rakiplerinden gelen arzın artması ve küresel talep büyümesinin yavaşlaması fiyatları baskıladı.

Uluslararası Enerji Ajansı gibi tahmin kuruluşları gelecek yıl rekor düzeyde arz fazlası öngörüyor. Genellikle diğerlerinden daha iyimser olan OPEC sekreteryası bile mütevazı bir arz fazlası tahmin ediyor.