OPEC+'tan üretim kesintilerine devam sinyali

OPEC+, bu çeyrekte de üretim kesintilerine devam edeceğinin sinyallerini verdi. İsminin açıklanmasını istemeyen delegelere göre, Suudi Arabistan'ın liderliğindeki kilit üyelerden oluşan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, bugün yapılan çevrimiçi toplantıda herhangi bir politika değişikliği önermedi.

Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC), grubun internet sitesinde yaptığı açıklamada OPEC+'nın "her an ilave tedbirler almaya hazır olduğunu" teyit ettiğini belirtti. Komitenin 3 Nisan'da yeniden toplanması planlanıyor.

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, mevcut OPEC+ kısıtlamalarının gerekirse "kesinlikle" ilk çeyreğin ötesine uzatılabileceğini söyledi.

Bir delege, bu kararın bir sonraki JMMC'den önce alınması gerektiğini söyledi.

22 ülkeden oluşan OPEC+ ittifakının tamamı, yılın ikinci yarısındaki üretim politikasını görüşmek üzere 1 Haziran'da Viyana'daki merkezinde bir araya gelecek.