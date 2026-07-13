OPEC'te üç aylık düşüş sona erdi, üretim arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en yüksek artışlar Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak'ta kaydedildi. Bu ülkeleri İran, Libya, Gabon, Nijerya ve Cezayir izledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin günlük petrol üretimi 1 milyon 642 bin varil artışla 3 milyon 809 bin varile yükselirken, Kuveyt'in üretimi 880 bin varil artarak 1 milyon 452 bin varile, Irak'ın üretimi ise 446 bin varil yükselişle 1 milyon 970 bin varile çıktı.

İran'ın günlük petrol üretimi 155 bin varil artarak 2 milyon 441 bin varile ulaştı. Libya'da üretim 22 bin varil artışla 1 milyon 325 bin varile, Gabon'da ise 10 bin varil yükselişle 224 bin varile çıktı.

Nijerya ve Cezayir'in günlük petrol üretimi de 5'er bin varil artarak sırasıyla 1 milyon 559 bin ve 987 bin varile yükseldi.

Bu dönemde Suudi Arabistan, Ekvator Ginesi, Kongo ve Venezuela'da ise petrol üretimi geriledi.

Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 99 bin varil azalarak 6 milyon 847 bin varile, Ekvator Ginesi ve Kongo'nun üretimi 7'şer bin varil gerileyerek sırasıyla 44 bin ve 274 bin varile indi.

Venezuela'nın günlük petrol üretimi ise bin varil azalışla 1 milyon 70 bin varil olarak kaydedildi.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, haziranda önceki aya göre 3 milyon 51 bin varil artarak 22 milyon 2 bin varile çıktı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi de aynı dönemde 2 milyon 999 bin varil artarak 36 milyon 278 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Küresel petrol talebinin artması bekleniyor

OPEC, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 780 bin varil artarak 105 milyon 940 bin varile ulaşacağını öngörüyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 740 bin varil artışla 59 milyon 950 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 40 bin varil artışla 45 milyon 990 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 940 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 880 bin varil olacağı öngörülüyor.