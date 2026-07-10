Orta Doğu gerilimi bakırı durduramadı: İkinci haftalık kazanca yöneldi

Bakır fiyatları cuma günü hafif yükselirken, haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 değer kazandı. Böylece metal, ABD'nin hafta başında İran'a yönelik düzenlediği yeni saldırılar sonrasında yaşadığı kayıpların önemli bölümünü telafi ederek diğer riskli varlıklarla benzer bir görünüm sergiledi.

Piyasaların odağında ise ABD ile İran arasında süren diplomatik temaslar bulunuyor. ABD'li bir yetkiliye göre, iki gün süren çatışmaların ardından taraflar, aylardır devam eden gerilimi kalıcı olarak sona erdirmeyi hedefleyen teknik görüşmelere yeniden başladı. Ancak olası yeni bir geniş çaplı çatışmanın Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatını aksatabileceği, bunun da küresel ekonomik büyüme ve sanayi metallerine yönelik talep üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomik aktivitenin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen bakır, ABD ile İran'ın geçen ay geçici ateşkes konusunda uzlaşmasının ardından dar bir bantta işlem görüyor. Yatırımcılar bugün ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirebilecek ABD makroekonomik verilerini yakından izleyecek.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı, Singapur saatiyle 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 13.519 dolara çıktı. Baz metallerde alüminyum yüzde 0,4 değer kazanırken, kalay fiyatı ise yüzde 0,4 geriledi.