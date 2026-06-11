Orta Doğu gerilimi bakırı vurdu: Fiyatlar 3 haftanın dibini gördü
Bakır fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin küresel büyüme endişelerini artırmasıyla geriledi. LME'de bakır yüzde 0,75 düşerek son üç haftanın en düşük seviyesini görürken, diğer baz metallerde karışık bir seyir izlendi. ABD'de enflasyonun Fed hedefinin üzerinde kalması da metal piyasaları üzerindeki baskıyı artırdı.
Bakır fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ekonomik büyümeye ilişkin yavaşlama endişelerini artırmasıyla geriledi.
Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,75 düşüşle ton başına 13.414,5 dolara indi. Fiyat, seans içinde ton başına 13.378 dolarla 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı yüzde 1,5 düşerek ton başına 102.910 yuana geriledi. Kontrat gün içinde ton başına 102.640 yuana kadar indi.
Alüminyum fiyatları Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,29, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise yüzde 0,4 yükseldi. Fiziki stokların çok yıllı düşük seviyelerde kalması fiyatları destekledi.
Çinko, Londra Metal Borsası'nda yüzde 1,09, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 2,46 değer kaybetti.
Kurşun, Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,36, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 0,56 yükseldi.
Nikel, Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,07 gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 1,46 düşüş kaydetti.
Kalay, Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,58, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 0,97 değer kaybetti.
Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması, petrol fiyatları ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler üzerinden metal piyasaları üzerinde baskı oluşturdu.
ABD'de enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi de faiz oranlarına ilişkin kaygıları artırdı.