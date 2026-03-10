Orta Doğu riski hafifledi: Alüminyum dört yılın zirvesinden geriliyor

Alüminyum fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaşın sona erebileceğine dair verdiği sinyallerin ardından dört yılın en yüksek seviyesinden başlattığı geri çekilmeyi sürdürdü.

Trump'ın savaşın çok yakında çözüleceğine yönelik açıklamaları, Orta Doğu'dan gelen metal sevkiyatına dair endişeleri hafifletirken, Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatları yüzde 3.5 oranında değer kaybetti.

Fiyatlar, çatışmaların tırmanmasıyla birlikte Mart 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 3 bin 544 dolara kadar yükselmişti. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel arzın yaklaşık yüzde 9'unu oluşturan Basra Körfezi sevkiyatlarını kesintiye uğratmıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte, nakit ile üç aylık alüminyum arasındaki farkın 22,47 dolara gerilemesi, piyasadaki arz daralması endişelerinin azaldığına işaret etti.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının arz güvenliği konusundaki baskıyı azalttığını belirtirken, fiyatların daha fazla düşmesinin beklenmediğini ifade ediyor. Çin'de bahar dönemiyle birlikte artan talebin, Şanghay'daki fiyatlar için 24 bin yuan seviyesinde bir destek oluşturabileceği öngörülüyor.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 2 kayıpla ton başına 3 bin 315 dolardan işlem görürken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 1,6 düşüşle 24 bin 540 yuan seviyesine çekildi. Bakır fiyatları ise yüzde 0,5 artışla 13 bin 24 dolar seviyesine yükseldi.