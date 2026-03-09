Orta Doğu'da çatışma buğday fiyatlarını iki yılın zirvesine yaklaştırdı

Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasıyla birlikte petrol ve gübre fiyatlarının sert yükselmesi buğday piyasalarına da yansıdı. Chicago buğday vadeli işlem sözleşmeleri, Avrupa seansının sabah saatlerinde yüzde 1,1 artışla 6,24 dolar ile işlem görürken seans içinde 6,41 doların üzerine çıktı. Buğday vadeli işlemleri, çatışma öncesi seviyelere kıyasla yüzde 5'e yakın prim yaparak Haziran 2024'ten bu yana en yüksek kapanışa ulaşma yolunda ilerliyor.

Ham petrolün varil fiyatı pazartesi günü 2022'den bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı. Orta Doğu'daki petrol ve gaz üreticilerinin arzı kısmaya devam etmesi üretim ve nakliye maliyetlerini yukarı çekerken buğday ve diğer tahıllarla üretilen yenilenebilir yakıtlar da petrol fiyatlarıyla paralel hareket etti. Öte yandan doğalgaz fiyatlarındaki hızlı yükselişin gübre maliyetlerini artırması, buğday ve diğer tahılların üretim görünümünü de olumsuz etkiliyor.

Peak Trading Research analisti Dave Whitcomb, tarımsal emtia fiyatlarındaki sıçramaların genellikle jeopolitik şokun ardından haftalar içinde belirginleştiğini vurguladı. Whitcomb, yaşanan fiyat artışının tek seferlik bir yükseliş olmadığını, "fiyatlarda kalıcı bir yukarı yönlü hareketin erken evresi" gibi göründüğünü ifade etti.

Rabobank analistleri ise Haziran 2024'ten bu yana ilk kez uzun pozisyon tutan kurumsal fon yöneticilerinin sayısının kısa pozisyon tutanları geçtiğine dikkat çekti.