Orta Doğu'da gerilim azaldı, küresel risk iştahı arttı, bakır fiyatları yükseldi

Bakır fiyatları, İran ile ABD arasında karşılıklı askeri saldırılara ara verilmesinin küresel ekonomiye ilişkin endişeleri hafifletmesi ve risk iştahını artırmasıyla Temmuz ayındaki yükselişini sürdürdü.

ABD'nin yaklaşık iki hafta devam eden operasyonlarını durdurması ve İran'ın da şimdilik misillemede bulunmayacağını açıklaması, ateşkes görüşmelerine yönelik iyimserliği güçlendirdi. Bu gelişmelerin ardından Asya işlemlerinde petrol fiyatları gerilerken, ABD dolarındaki zayıflama da sanayi metallerini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Bakır fiyatlarına destek veren bir diğer etken ise küresel arz sıkışıklığına ilişkin sinyaller oldu. Piyasalarda arzın daralmaya devam ettiğine işaret eden göstergeler, fiyatların yüksek seviyelerde kalmasını sağladı.

Buna karşın, ABD'nin rafine bakır ithalatına gümrük vergisi getirebileceğine yönelik beklentiler ve yıl boyunca ülkeye yönelen güçlü bakır sevkiyatı, küresel piyasalarda yukarı yönlü fiyat risklerini canlı tutuyor. Son dönemde Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim de yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olmuştu.

Çin'de ise Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır stokları, Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Mart ayından itibaren devam eden hızlı stok erimesi, iç piyasadaki arz sıkışıklığını artırırken, Çinli alıcıların yurt dışına yönelmesi ithalat primlerinin bu ay belirgin şekilde yükselmesine yol açtı.

Jinrui Futures Co., yayımladığı değerlendirmede, yurt içi stoklardaki gerilemenin bakır fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğünü, ancak stoklardaki düşüş hızının yavaşlamaya başladığını belirtti.

Piyasalar ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergisi kararını da yakından izliyor. ABD Ticaret Bakanlığı'nın güncellenmiş tavsiyesini sunması gereken sürenin üzerinden yaklaşık dört hafta geçmesine rağmen henüz resmi bir karar açıklanmadı. Buna karşın Trump yönetimi son günlerde yeni gümrük tarifelerine ilişkin peş peşe açıklamalar yaparak belirsizliği artırdı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,2 yükselerek 13 bin 667 dolara çıkarken, diğer baz metallerde ise karışık bir fiyatlama görüldü.