Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı: Goldman Sachs ve Citigroup'tan petrol tahmini

Citigroup, temel senaryosunda Brent petrolün 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama varil başına 75 dolar seviyesinde işlem görmesini beklediğini açıkladı.

Banka, Brent petrolün 2026'nın dördüncü çeyreğinde ortalama 70 dolar, 2027 genelinde ise ortalama 65 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Citigroup, bu tahminlerin ABD ile İran arasında nihai bir anlaşmaya varılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam olarak ulaşıma açılması varsayımına dayandığını belirtti.

"İran'da yeni gerilim petrol arzında toparlanmayı sekteye uğratabilir"

Goldman Sachs, Orta Doğu'dan petrol arzındaki toparlanmanın, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığını yeniden aksatabilecek gerilimler nedeniyle sekteye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

Bankanın tahminlerine göre, Basra Körfezi'ndeki ham petrol üretimi haziran ayında savaş öncesi seviyelerin yaklaşık 10,5 milyon varil/gün altında kaldı.

Goldman Sachs, Basra Körfezi'nden petrol sevkiyatı ve fiyat görünümüne ilişkin risklerin iki yönlü olduğunu belirtti. Müzakerelerin sürmesi halinde sevkiyatların temmuz sonuna kadar toparlanmasının beklendiği ifade edilirken, görüşmelerin başarısız olması ve tanker saldırılarının tırmanması durumunda petrol akışının yeniden azalabileceği vurgulandı.