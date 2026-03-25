Orta Doğu'da savaşın sona erdirilmesi çabası: Bakır yükselişte

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın çatışmayı sona erdirmek için yaptığı açıklamalar, savaşın enflasyonu artıracağı ve küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı endişeleriyle tetiklenen düşüşü durdurarak metallerin yükselmesine neden oldu. Bakır, önceki üç haftada yaklaşık yüzde 11 düştükten sonra bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 3 yükseldi.

Düşüş yaşayan tek metal alüminyum

Çarşamba günü LME'de düşüş yaşayan tek metal alüminyum oldu. Orta Doğu, bu hafif metalin üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması sevkiyatları kısıtladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Goldman Sachs Group Inc., ikinci çeyrek fiyat tahminini ton başına 3,100 dolardan 3,200 dolara yükselterek, bir notunda arz aksamalarının küresel talebin zayıflamasıyla kısmen telafi edileceğini açıkladı.

Şanghay saatiyle 11.03 itibarıyla LME'de bakırın fiyatı yüzde 1,2 artarak ton başına 12,246 dolara yükseldi. Çinko yüzde 0,7 artarken, alüminyum yüzde 0,6 düşüşle 3,242,50 dolara geriledi. Singapur'da ise demir cevheri yüzde 2,4 düşüşle ton başına 105,05 dolara indi.