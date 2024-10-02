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Orta Doğu'da tırmanan gerilim Avrupa'da doğal gaz fiyatını yükseltti

Avrupa doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin bölgedeki kilit tedarik yollarını vurabileceği endişesiyle erken ticarette yükseldi.

Haber Merkezi
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Orta Doğu'da tırmanan gerilim Avrupa'da doğal gaz fiyatını yükseltti
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Gözler, İran'ın gece gerçekleştirdiği füze saldırılarına İsrail'in vereceği cevaba çevrilmiş durumda olurken, topyekûn bir savaşın güney komşuları Mısır ve Ürdün'ü besleyen İsrail açıklarındaki gaz sahalarını tehdit edebileceği endişesi hakim oluyor. 

Bu arada Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin geçtiğimiz hafta Rusya'nın nükleer tesislere saldırı planladığına dair bir istihbarat raporu olduğunu söylemesinin ardından arz kesintisi korkuları hala yüksek.

Gösterge Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatı %0,5 artışla megavat saati 39,46 eurodan işlem görüyor.

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