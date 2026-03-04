Orta Doğu’daki çatışmalar alüminyum fiyatlarını yukarı çekiyor

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum yüzde 2,04 artışla 24.730 yuan/ton seviyesine çıkarken, Londra Metal Borsası (LME) alüminyumu yüzde 1,49 yükselerek 3.299,50 dolar/tondan işlem gördü.

Norsk Hydro'nun mücbir sebep ilan etmesiyle Qatalum tesisindeki üretimin mart ayı sonuna kadar durması ve tam kapasiteye dönüşün 6-12 ay sürmesi bekleniyor. ING analistleri, piyasanın çatışma öncesinde de sıkı olduğunu ve 2026 yılına kadar 600 bin tonluk bir açığın öngörüldüğünü belirtti.

Bakır fiyatları ise Şanghay'da yüzde 0,57 düşerken, LME'de yüzde 0,7 artışla 13.045,50 dolar/ton seviyesinde seyretti. Citi, İran çatışmasının makroekonomik baskılar ve nakliye tehditleri nedeniyle bakır fiyatlarını 12.000 dolar/tonun altına çekebileceği konusunda uyardı. Şanghay'da çinko yüzde 0,51, kurşun yüzde 0,67 ve kalay yüzde 5,63 düşerken, nikel yüzde 0,08 arttı. LME'de ise çinko yüzde 0,26, kurşun yüzde 0,18, nikel yüzde 1,37 ve kalay yüzde 4,48 yükseldi.