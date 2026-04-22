Orta doğu'daki gerilimler alüminyum piyasasında büyük şok yarattı

Orta Doğu, yıllık yaklaşık 7 milyon tonluk alüminyum ergitme kapasitesiyle 2026 küresel arzının %9’unu oluşturuyor. Bu kritik metal; ulaşım, inşaat ve ambalaj sektörleri için temel hammadde. Snowdon, “2000 sonrası dönemde baz metaller piyasasının gördüğü en büyük arz şokuyla karşı karşıyayız. Bu ölçekte bir gelişmeyi kimse öngöremezdi,” dedi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın tetiklediği arz endişeleri, Londra Metal Borsası’nda fiyatları 16 Nisan’da dört yılın zirvesine taşıdı. Alüminyum CMAL3 kontratları ton başına 3.672 dolara yükseldi. Mercuria, yıl sonuna kadar en az 2 milyon tonluk açık bekliyor. Bu tahmin, kısa vadede Hürmüz Boğazı üzerinden alümina akışının yeniden başlaması varsayımına dayanıyor.

Snowdon, “Bu açık, yaklaşık 1,5 milyon ton görünen stok ve toplamda 3 milyon ton civarındaki küresel stokla karşılaştırıldığında piyasayı sınırlı tamponlarla bırakıyor,” dedi. Çatışmanın uzaması ve alümina akışının kısıtlanması halinde daha büyük açık ihtimali bulunuyor.

Çin’in yıllık üretim limiti 45 milyon tonla sınırlı, ABD ve Avrupa’da ise devreye alınabilecek kapasite yok denecek kadar az. ABD geçen yıl 3,4 milyon ton alüminyum ithal etti; bunun %22’si Orta Doğu’dan geldi. Avrupa’nın 1,2 milyon tonluk ithalatında Orta Doğu’nun payı %18,5 oldu.

Fiziki metal için LME fiyatına ek ödenen primler de rekor seviyelere çıktı. ABD’de primler pound başına 1,14 dolar (ton başına 2.521,50 dolar) ile tarihi zirveye ulaştı. Avrupa’da ise Nisan başında ton başına 599 dolar ile dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.