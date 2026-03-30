Ortadoğu'daki saldırılarla alüminyum fiyatları yükselişe geçti

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum fiyatları %4,34 artışla ton başına 3.439 dolar seviyesine çıkarak, 3.492 dolara kadar yükseldi ve dört yılın zirvesi olan 3.546,50 dolara yaklaştı.

LME'de fiyat şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 3,82 artışla 3422 dolar seviyesinde.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise alüminyum %3,64 artışla 24.775 yuan/ton seviyesine ulaştı.

Habere göre, Aluminium Bahrain (Alba) ve Emirates Global Aluminium gibi önemli üreticilerin saldırılardan ciddi hasar gördüğü ve Alba'nın üretim kapasitesinin %19'unu temsil eden eritme hatlarını kapatmaya başladığı bildirildi. Körfez alüminyum üreticileri için Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar da arz endişelerini derinleştirdi.

Öte yandan, LME'de bakır %0,19, çinko %1,7, kalay yüzde 0,4, nikel yüzde 1,1 ve kurşun %0,34 yükseldi