Paladyum fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor

2026 yılı başından bu yana paladyum, hem sınırlı arz hem de otomotiv sektöründeki güçlü talep ile istikrarlı bir yükseliş trendi izliyor. Paladyumun ons fiyatı gün boyunca 1.796 ile 1.879 dolar arasında dalgalanırken, Türkiye’de gram fiyatları 2.597–2.607 TL seviyesinde bulunuyor. Döviz kuru ve küresel piyasa dinamikleri kısa vadeli oynaklıklar yaratsa da genel tablo, paladyumun momentumunu koruduğunu gösteriyor.

Haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,5’lik artış kaydedilen paladyumda aylık trend de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Küresel talep, özellikle katalitik konvertör üretiminde yoğun kullanım ile desteklenirken, sınırlı arz fiyatların yukarı yönlü hareketini güçlendiriyor.

Riskler ve etkiler

Paladyum fiyatlarını belirleyen başlıca faktörlerden biri otomotiv endüstrisindeki dönüşüm. Elektrikli araçlara geçiş, içten yanmalı motor talebini azaltarak metalin uzun vadeli fiyat beklentilerini etkileyebilir. Bununla birlikte kısa vadede arzda yaşanabilecek kesintiler ve küresel jeopolitik gelişmeler fiyatları yukarı çekebilir. Ayrıca makroekonomik göstergeler ve merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikler, paladyumun dalgalanma hızını etkileyen diğer önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Paladyumun şu anki seyri, piyasanın hem kısa vadeli riskleri hem de uzun vadeli talep eğilimlerini dengelemeye çalıştığını gösteriyor. Paladyum, sınırlı arz ve otomotiv sektöründeki canlı talep sayesinde yatırımcılar için güvenli bir liman niteliği taşıyor. Bununla birliktenküresel ekonomik belirsizlikler fiyatın kısa vadeli oynaklığını artırabilir. Analizler, paladyumun önümüzdeki dönemde de talep odaklı hareket etmeye devam edeceğini ve arz tarafındaki küçük kesintilerin bile fiyat üzerinde belirleyici olabileceğini ortaya koyuyor.