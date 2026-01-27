Paladyum spot fiyatları yatay seyirle işlem görüyor

Emtia piyasasında paladyum, spot fiyatlarda 2.130 dolar seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde 2.003 dolar ile 2.169 dolar aralığında dalgalanıyor. Paladyumun fiyatı, arz ve talep koşullarındaki dengeli tablo nedeniyle kısa vadede belirgin bir yön göstermiyor. Otomotiv sektöründe katalitik konvertörlerdeki kullanım ve sanayi talebi paladyumu desteklerken, yatırımcıların pozisyonlamaları da fiyat oluşumuna doğrudan etki ediyor.

Kanada-Çin gerilimi ve UBS'nin yatırım tahminleri paladyumu destekliyor

Hafta sonu Kanada'nın Çin ile olası bir ticaret anlaşması çerçevesinde yüzde 100 gümrük vergisi ile karşılaşabileceğine dair haberler, Kuzey Amerika’daki metal akışına ilişkin endişeleri artırıyor. Kanada, paladyumun önde gelen küresel üreticilerinden biri olduğu için böyle bir gelişme, tedarik tarafında potansiyel kesintiler yaratıyor ve fiyat üzerinde destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Fiyatları destekleyen bir diğer faktör, UBS’in yakın dönemde paladyum tahminini ons başına 300 dolar artırarak 1.800 dolara yükseltmesi ve güçlü yatırımcı ilgisini belirtmesi olarak öne çıkıyor. Öte yandan, Çin'in Guangzhou şehrinde yuan cinsinden platin vadeli işlemlerinin başlatılması, Çin’den gelen talebi ve platin grubu metallere yönelik ticaret hacmini artırıyor, bu durum paladyum fiyatlarına dolaylı bir katkı sağlıyor.

Paladyum, sıkı arz ve güçlü yatırım talebiyle yıl başından bu yana kazanç sağlamayı sürdürüyor

Yıl başından bu yana paladyum yaklaşık yüzde 25,78 değer kazanmış durumda. Elektrikli araçların artışı nedeniyle otomotiv katalitik konvertörlerindeki endüstriyel kullanım kısmi olarak zayıflasa da, sıkı tedarik koşulları ve yatırımcı ilgisinin devam etmesi, metalin kısa vadede ek kazanç potansiyelini artırıyor. Arz ve talep dengesi, stok seviyeleri ve sanayi talepleri, fiyatların belirli bir bantta kalmasına yardımcı olurken, piyasada yön arayışının sürdüğü görülüyor.

Paladyum, emtia piyasasında mevcut spot fiyat seviyelerinde dengeli bir tablo sergiliyor. Hem sanayi hem yatırım tarafında talep ile arzın oluşturduğu uyum, metalin fiyat dinamiklerini belirliyor ve piyasada istikrar sağlıyor.