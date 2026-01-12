Paladyumda yükseliş hızlandı

Paladyum fiyatları, Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler ve artan küresel belirsizlikle birlikte yükselişini sürdürürken, ons fiyatı 1.940 dolara çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Paladyum 1.934–1.940 dolar bandında işlem görüyor

Paladyum vadeli işlemleri, değerli metaller piyasasında son dönemde etkili olan yükseliş eğilimiyle birlikte toparlanma kaydetti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler ve küresel piyasalarda artan belirsizlik, paladyum fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte paladyum, son haftalardaki düşük seviyelerden toparlanarak yukarı yönlü bir seyir izledi.

Piyasalarda, Fed’in haziran ve eylül aylarında 25’er baz puanlık iki faiz indirimi yapacağı beklentisi öne çıkıyor. Söz konusu beklenti, para politikasında daha gevşek bir sürece girilebileceği algısını güçlendirirken, faiz hassasiyeti yüksek olan değerli metallere olan talebi artırıyor.

Bu süreçte paladyum fiyatları, 1.940 dolarla son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti. Zirve seviyenin ardından yükseliş eğilimini koruyan metal, güncel işlemlerde ons başına 1.934–1.940 dolar bandında hareket ediyor.

Paladyum ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik ABD’de başlatılan federal soruşturmanın ardından güvenli liman talebinden de destek buldu. ABD Başkanı Donald Trump ile Fed arasındaki siyasi gerilimlerin yeniden gündeme gelmesi, ABD yönetimine duyulan güveni zayıflatırken, yatırımcıların değerli metallere yönelmesine neden oldu.

Öte yandan Bank of America’nın platin ve paladyum için 2026 yılına ilişkin ortalama fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi de piyasada pozitif bir etki yarattı. Ticaret akışlarındaki aksamalar ve Çin kaynaklı güçlü fiziksel talebin sürmesi, arz tarafındaki sıkışıklığın devam edeceğine işaret ederken, bu gelişmeler paladyum fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.