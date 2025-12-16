Palm yağı fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesinde

Palm yağı fiyatları, soya yağı piyasasındaki zayıflığı takip ederek ve Malezya’dan gelen durgun ihracat verilerinin baskısıyla ton başına 4.000 ringit seviyesinin altına geriledi. Böylece fiyatlar son üç haftanın en düşük düzeyine indi.

Piyasalar, Çin’in yıl sonuna kadar 12 milyon ton ABD mahsulü alım hedefini karşılayıp karşılamayacağını izlemeye devam ediyor.

Zayıf talep ek baskı yarattı

Palm yağına yönelik zayıf talep de fiyatlar üzerinde ek baskı yarattı. Intertek Testing Services verilerine göre, Malezya’nın aralık ayının ilk yarısındaki palm yağı ihracatı aylık bazda yüzde 16 düştü.

Prime EcoHarvest Commodities Hazine ve Piyasalar Başkanı Budiman Suwardi, yaklaşan bayram sezonunda talebin piyasanın beklediği kadar güçlü olmayabileceğini söyledi. Suwardi ayrıca, Güneydoğu Asya’daki yağışların yıl sonuna kadar izlenmesi gereken bir unsur olduğunu, ancak şu ana kadar üretim ve lojistik üzerinde önemli bir etkisinin görülmediğini ifade etti.