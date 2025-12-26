Palm yağı fiyatları iki haftanın zirvesine çıktı

Intertek Testing Services verilerine göre, Malezya’nın palm yağı ihracatı aralık ayının ilk 25 gününde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı. Bu dönemde Hindistan, 279.550 tonluk alımla en büyük alıcı oldu. Hindistan’ın ithalatı, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 66 yükseldi.

Artan ihracat verileri, Malezya ürünlerine yönelik talebin güçlendiğine işaret ederken, piyasalarda fiyatları yukarı yönlü destekledi. Kaleesuwari Intercontinental’da ticaret ve riskten korunma stratejileri başkanı olan Gnanasekar Thiagarajan, festival sezonuna bağlı talebin devreye girmesiyle ihracatın artmasının beklendiğini belirtti. Şubat 2026’da kutlanacak Ay Yeni Yılı ve Ramazan öncesinde talebin fiyatları desteklemesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Buna karşın Thiagarajan, Malezya ringgitindeki güçlenmenin fiyat artışlarını sınırlayabileceğini vurguladı. Ringgit, üçüncü gününde de değer kazanarak dört buçuk yılın en yüksek seviyesine doğru ilerlerken, bu durum palm yağını yurt dışı alıcılar açısından daha az cazip hale getirebilir.