Pamuk fiyatları 85 sent seviyesinde denge arıyor: Fiyatlar iki ayın zirvesinden düştü

Pamuk piyasasında son yükselişin ardından kâr satışları öne çıkarken, fi - yatlar pound başına 85 sent civarında tutunmaya çalışıyor. Aralık 2026 vadeli pamuk kontratı son kapanışını 84 sentih biraz üzerinde yaparken, yılın 93,14 sentlik zirvesinden yaklaşık 8,8 sent geri çekildi.

Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyelere gelindi. Teknik olarak 85 sent seviyeleri destek, 88 ve 89,40 sent ise direnç olarak izleniyor. son günlerde düşüş eğiliminde olsa bile, pamuk vadeli işlemleri yıllık bazda yüzde 27 yukarıda bulunuyor. Arz tarafında ise ABD mahsulünün zayıf seyri fi yatlara destek veriyor.

ABD’de pamuk ekili alanların yalnızca yüzde 39’unun iyi veya mükemmel kategorisinde bulunması, üretim tahminlerine ilişkin aşağı yönlü revizyon beklentisini canlı tutuyor.

USDA’nın son projeksiyonunda 2026/27 sezonu ABD üretimi 13,61 milyon balya, ihracat 12,30 milyon balya ve dönem sonu stokları 4 milyon balya olarak öngörülüyor. Küresel tüketimin üretimi aşması da orta vadede sıkı arz-talep dengesine işaret ediyor.