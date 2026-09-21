Pamukta rüzgar döndü: Aylık düşüşe rağmen 83 sente koştu

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Emtia piyasasında haftanın ilk işlem gününde en dikkat çeken hareket pamuk fiyatlarında yaşandı. Geçen haftayı zayıf kapatan pamuk kontratı, yeni haftaya alıcılı başladı ve 83,02 sent/lb seviyesini test etti. Böylece günlük artış %2,31 olarak kaydedildi.

Yükselişte iki başlık öne çıkıyor. Birincisi dolar endeksindeki geri çekilme. Doların zayıflaması dolarla fiyatlanan emtia ürünlerinde alım iştahını artırdı. İkincisi ise Asya tarafında özellikle Çin ve Bangladeş kaynaklı tekstil talebine dair toparlanma beklentisi. Pamuk fiyatları bu beklentiyle birlikte yeniden 83 sent bandının üzerine attı.

Günlük yükseliş haftalık kaybı silmedi

Emtia piyasasında pamuk fiyatlarında görülen günlük toparlanmaya rağmen kısa vadeli baskı tamamen ortadan kalkmış değil. Pamuk kontratı haftalık bazda %1,81 düşüşte kalmaya devam ediyor.

Aylık tabloya bakıldığında geri çekilme daha net görülüyor. Pamuk fiyatları son bir ayda %6,54 değer kaybetti. Bu düşüşte ABD'de hasat koşullarının önceki haftalara göre iyileşmesi ve küresel stoklara ilişkin endişelerin bir miktar hafiflemesi etkili oldu.

Yıllık tabloda güçlü duruş korunuyor

Kısa vadede dalgalı seyretse de pamuk fiyatları orta ve uzun vadede emtia piyasasında en güçlü kalan ürünlerden biri. Yıl başından bu yana bakıldığında pamukta kazanç %29,18 seviyesinde bulunuyor.

Yıllık bazda ise tablo daha da güçlü. Son bir yılda pamuk fiyatları %29,27 oranında değer kazandı. Böylece pamuk, son bir aydaki %6,54'lük geri çekilmeye rağmen yıllık getiride %29'un üzerinde tutunmayı başardı.

Piyasada teknik olarak 83 sent seviyesi kısa vadeli direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde emtia piyasasında pamuk fiyatlarında yeniden 85 sent bandının gündeme gelebileceği konuşuluyor.