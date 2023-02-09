Peru'daki huzursuzluk bakır arzını tehdit ediyor

Ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolar, dünyanın en büyük ikinci bakır üreticisi olan Peru'daki üretimi kesintiye uğratıyor. Çin'in kaynağa aç ekonomisi yeniden açılırken, son aylarda zaten fırlamış olan metal fiyatlarında daha fazla artış olacağı tahminlerini tetikliyor.

Peru'da erken seçim ve Başkan Dina Boluarte'nin istifasını talep eden göstericiler, madenlere saldırdı ve ülke çapında yollara barikatlar kurdu. Bu da küresel arzın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Latin Amerika ülkesinin bakır operasyonlarında üretimin yavaşlamasına neden oldu.

Elektrik kablolarından elektrikli arabalara kadar bir çok şeyde kullanılan bakırın fiyatı, Çin'deki Covid kısıtlamalarının aniden sona ermesi talebi artırdığından, yaklaşık üç ayda yüzde 20'den fazla artarak ton başına 9.000 doların hemen altına geldi. Bu hızlı yükşeliş son iki haftadır durmuş olsa da, analistler Peru'daki arz engellerinin yeni bir yükseliş ivmesi sağlayabileceğini söyledi.

Peru’da 2018'den bu yana 6 kez cumhurbaşkanı değişti. Ülkede durum solcu cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun kongreyi kapatmaya ve kararname ile yönetmeye çalışmaşından sonra 7 Aralık'ta görevden alınmasının ardından tekrar karıştı . Castillo’nun başkan yardımcısı olarak görev yapan Boluarte, bu olaylardan saatler sonra cumhurbaşkanı olarak göreve getirildi.