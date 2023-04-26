Petrol, 1 ayın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları, ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin yüksek seyrettiği algısı yaratmasıyla gün içerisinde yükselirken; akşam saatlerine doğru talep görünümünde yaşanan zayıflamayla bütün kazançlarını geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı bugün en yüksek 82,88 doları gördü, sonrasında 80 doların altına gerileyerek yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 düşüşle 79,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,31 dolardan alıcı buldu.

Dün 82,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,60 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 81,34 ile 81,44 dolar aralığının direnç, 81,05 ile 80,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Brent petrolde kritik seviye 80,10 dolar

IKON Menkul

Brent fiyatları 87.50 seviyesinden bu yana geri çekiliyor ve bu düşüş ile birlikte bugün itibariyle 80.10 desteğinin altına geriledi. Gün içinde bu desteği üzerinde olası tepkiler izleyeceğiz ancak bu bölge, iki hafta önce yaşanan yukarı yönlü gapli açılışın alt seviyesi olması açısından kısa vadede önemli . 80.10’un altında kaldıkça, negatif eğilimini biraz daha hissettirebilir. Gün içinde 80.10’un altı ya da üstündeki duruma dikkat edeceğiz.

Destekler: 77.80 – 75.10 – 70.30

Dirençler: 80.-10 – 83.40 – 87.50