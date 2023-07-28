Petrol beşinci prim haftası yolunda

Petrol fiyatları Cuma günü sabit kaldı, ancak yatırımcıların sağlıklı talep ve arz kesintilerinin fiyatları canlı tutacağı iyimserliğiyle üst üste beşinci kazanç haftası yolunda ilerledi.

Finansal piyasalardaki risk iştahı, Fed ve Avrupa Merkez Bankasının sıkılaştırma politikalarının sona yaklaştığı ve küresel büyümenin enerji talebine yönelik görünümü çevireceği beklentilerin artmasıyla körüklendi.

Bu ayın başlarında açıklanan OPEC + ittifakından gelen arz kesintileriyle desteklenen petrol fiyatları haftalık% 3,6'lık bir artış yolunda ilerliyor . Haftanın bu şekilde sonlanması art arda beşinci haftada petrol artış yaşamış olacak.

Brent ve WTI hafif düşüşte

Küresel petrol piyasaların öğlen seansında Brent ham petrolü varil başına 28 sent düşüşle 83,96 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Orta (WTI) ham petrolü varil başına 18 sent düşüşle 79,91 dolara indi.

ABD'nin ikinci çeyrek gayri safi yurtiçi hasılasının% 2.4'lük büyümesinin ardından Perşembe günü yükseliş talebi beklentileri arttı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin sözde "yumuşak bir iniş" gerçekleştirebileceği görüşünü destekledi.

PVM analisti Tamas Varga, yatırımcıların en yüksek oranların daha da yaklaşması fikrine ısınırken, ABD'nin durgunluktan kaçınmasının giderek daha muhtemel göründüğünü söyledi.

Cuma günü açıklanan Euro Bölgesi'nin önde gelen ekonomilerinden bazılarının, imalat sanayii ve hizmetler alanındaki verileri zayıflığa işaret etse de, ikinci çeyrekte beklenmedik bir direnç gösterdiğini ortaya koydu.

Bu arada, Çin'deki politika yapıcılar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin ikinci çeyrekte zayıf bir hızla büyümesinin ardından COVID sonrası toparlanmayı canlandırmak için teşvik önlemlerini artırma sözü verdiler.